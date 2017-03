Umjetne guzice koje ukazuju na seksualno uznemiravanje u javnom prostoru

“Sve je počelo kao ideja i otvoreni poziv društvenim medijima,” kazala je Bouganim. “Htjela sam saznati postoje li žene kojim bi bilo prihvatljivo da radim skulpture njihovih tijela. To znači da zapravo uzimam kalupe njihovih guzica.”

Wax That Ass je projekt osamnaestogodišnje multimedijalne umjetnice, a uključuje seriju baziranu na kulturi koja definira guzice. Bouganim stvara skulpture od gipsa i voska, a smješta ih na različite javne površine u obliku guerilla umjetničkih instalacija.

Skulpture se nalaze na raznim prometnim lokacijama diljem Miamija. Neke od tih lokacija poznate su po učestalom seksualnom uznemiravanju, a neke su mjesta na kojima je i sama umjetnica doživjela nelagodu. Wax That Ass instalacije tako su se pojavile na plaži, u samoposlužnim praonicama rublja, na krovovima zgrada te na ulazu u crkvu.

Ono što je za njih specifično jest činjenica da su postavljenje ‘brzo, prljavo i bez dozvole’, navodi se na internetskoj stranici umjetnice.

Smještanje skulptura u prostor bez prethodne dozvole pruža dojmljiv komentar na sam čin (ne)davanja pristanka. Iako konačni oblik skulptura utjelovljuje određenu razinu humora i apsurda, ovi radovi stvaraju pregled nad načinom na koji žensko tijelo zauzima prostor u javnosti.

Radovi su također osmišljeni tako da ih prolaznici i prolaznice mogu dodirivati. U svaku skulpturu su ugrađene super-vodljive kontaktne točke koje prilikom dodira aktiviraju zvučnike. Kada pritisnete kontaktnu točku, skulptura progovara.

“Sa ženama sam radila na frazama koje su povezane s različitim iskustvima koje su imale, a zatim sam ih samostalno ugrađivala u skulpture,” tvrdi Bouganim. “Na taj način sam omogućila da se i njihove priče čuju.”

Kako su skulpture postavljene privremeno, a pokraj sebe nemaju konkretnih uputa koje bi prolaznicima_ama dale do znanja da su interaktivne, promatrači i promatračice moraju sami_e sebi dati pristanak da bi dodirivali_e guzice i tako ulazili u interakciju s njima.

“U većini slučajeva žene su te koje češće direktno pristupaju skulpturama,” kazala je Bouganim. “Ali uočila sam da su muškarci ti koji su zbilja svjesni činjenice da je riječ o skulpturama guzica, pokušavajući shvatiti ‘Gdje ih drugi ljudi dodiruju?’ ili ‘Je li ovo OK?’. Muškarci su im puno uplašenije prilazili, što nije slučaj u stvarnom životu.”

Ova mlada umjetnica nedavno je debitirala posebnom interaktivnom serijom skulptura pod nazivom Trumped, inspiriranom komentarom američkog predsjednika Donalda Trumpa (“Grab them by the pussy” - "Primite ih za mačice"). Skulpture s narančastim tupeima također su izrađene po kalupima stvarnih ženskih tijela, a sadrže kontaktne točke koje ponavljaju Trumpov citat.

“Moje skulpture nisu namjerno političke, ali mislim da nekako uvijek obuhvaćaju sve ove aktualne događaje.” kazala je Bouganim.

Bouganim trenutno radi na sličnoj seriji, a ovaj put surađuje sa žrtvama silovanja koje su pristale 'ustupiti' svoja tijela kao kalupe te su snimile fraze koje su direktno utjecale na njihova iskustva.